الحكم المحلي تبحث الأوضاع الخدمية ببلديات الساحل الغربي

بحث وكيل وزارة الحكم المحلي عضو لجنة الطوارئ عبدالباري شنبارو، مع عمداء ورؤساء المجالس التسييرية لبلديات الساحل الغربي، خلال اجتماعهم المختنقات التي تمر بها بلديات الساحل الغربي، المتعلقة بخدمات المياه، والصرف الصحي، والصيانة العاجلة لمشاريع الطرق، بالإضافة إلى تطوير عمل جهاز الحرس البلدي بالمنطقة، وخدمات النظافة العامة.

وبينت إدارة التواصل بحكومة الوفاق أنه جرى خلالالاجتماع الذي عقد بديوان المجلس البلدي المايه الاتفاق، على صياغة رؤية موحدة في التعاطي مع المختنقات العاجلة، إضافة إلى تحديد الأولويات بالنسبة لميزانية سنة 2020، والتي سيتم متابعتها من قبل وزارة الحكم المحلي بالتنسيق مع القطاعات ذات العلاقة.

وشارك في الاجتماع كلا من رئيس مجلس إدارة هيئة الموارد المائية عبدالله السني، ومندوب عن جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سالم ساسي قزاح، بالإضافة إلى مدير إدارة الفروع بجهاز الحرس البلدي العقيد مصطفى القيلوشي ومدير مكتب التخطيط بالوزارة عمر البلعزي.

ويأتي هذا الاجتماع، ضمن سلسلة اجتماعات ستنفذها الوزارة مع البلديات بمختلف المناطق.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا