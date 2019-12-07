شكري : اتفاق أنقرة يؤثر سلبا على مسار برلين

أكد وزير الخارجية المصرية سامح شكري على ضرورة العمل الجاد نحو التوصل إلى تسوية شاملة للأوضاع في ليبيا بما يضمن وحدة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها ومكافحة الإرهاب ووقف التدخل الخارجي.

وأشار شكري خلال استعراضه رؤية مصر للأوضاع في الشرق الأوسط في مؤتمر حوارات المتوسط المنعقد في روما، أشار إلى أن الاتفاقين الموقعين بين السراج وتركيا من شأنهما تعقيد الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة والتأثير سلبا على مسار برلين، خاصة وأن عملية التوقيع على الاتفاقين تخالف الصلاحيات المنصوص عليها في اتفاق الصخيرات.

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