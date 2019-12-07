خبير في شؤون النفط يقدم تحليلا فنيا لأبعاد مذكرة التفاهم الليبية التركية

قدم الخبير الليبي في شؤون النفط والغاز محمد أحمد قراءة تحليلية حول مذكرة التفاهم الليبية التركية من الناحية الفنية.

وتحدث أحمد في تدوينة له بموقع “فيسبوك” بعنوان “مشكل غاز شرق المتوسط“عن مذكرة التفاهم الليبية التركية حول ترسيم الحدود في البحر المتوسط من الناحية الفنية.

وأضاف أحمد أن الأمر ليس مشكل حدودي بين اليونان وتركيا وإنما هو قبرص والاكتشافات الغازية حول قبرص مردفا “بصورة مختصرة جدا هناك اكتشافات غازية حول قبرص وتضم إلى الاكتشافات التي تم تحقيقها في مصر وما يسمى بإسرائيل …وهناك مؤملات تصل إلى سواحل لبنان”.

وتساءل أحمدماذا تفعل عندما تكتشف غاز؟مجيبا“يجب أن تنقله لأسواق الاستهلاك بالطبع وهنا تكمن المشكلة الفنية“.

وتابع“أن تجد حقل غاز لا يعني هذا أنك اكتشفت ثروة أو مصدر طاقة لا بد أن تنظم كيف تنقله للسوق والحل هنا إما عن طريق نقله بالأنابيب أو تسييله ونقله بسفن، ولكل طريقة تكلفة”.

وزاد أحمد“أن اكتشاف غاز في المناطق البحرية وتنظيم انتاجه ونقله سيحتاج إلى استثمارات ضخمة لا يقدر عليها سوى الشركات العالمية الكبرى والتي تملك قدرات تكنولوجية فنية لتحريك هذه الاحتياطات ومن أجل هذا فأنها لن تخاطر أو لن يخاطر مموليها بأي استثمارات إلا بعد وجود الخطة الواضحة للإنتاج والنقل بعيدا عن تهديد عوامل الجيوبوليتيك” كما أن “ضخ الغاز يحتاج إلى تجميع كميات كبيرة منه لتبرير الاستثمار الرأسمالي والتكلفة التشغيلية لذا فإنه وعلى سبيل المثال ضخ الغاز من شرق المتوسط لن يكون مجديا اقتصاديا إلا بحسابات دقيقة عن تكلفة الإنتاج والنقل هذه الحسابات تشير إلى عدم اقتصادية الضخ من حقول منفردة ويتحتم الأمر تجميع كميات كبيرة من عدة دول ليكون الضخ مجدي اقتصاديا”“ومن هنا تبرز مشكلة النقل وهي المشكلة المفصلية في هذه القضية”.

وأشار أحمد إلي أن“كتلة الغاز الاقتصادية المبررة للاستثمار في خط أنابيب إلى أوربا تقع أساسا في مصر وإسرائيل وبدونها فإن غاز قبرص سواء قبرص اليونانية في الجنوب أو قبرص التركية في الشمال غير اقتصادي على الاطلاق فالحل الوحيد لإيصال غاز قبرص إلى أوربا هو تسييله في الجزيرة ونقله في سفن إلى أوربا وبهذا سيكون الأكثر كلفة على الإطلاق بتكلفة تصل إلى 8 دولار/مليون وحدة حرارة بريطانية” مردفا “إذا الغاز القبرصي لن يحل مشكلة العجز في العرض بتركيا الموضحة لأن الغاز الروسي مثلا أرخص بكثير لتركيا تقريبا 4 دولار/مليون وحدة حرارة بريطانية، في حال واحدة يمكن أن يكون الغاز اقتصاديا لتركيا وهي أن يبنى خط انابيب ليجمع الغاز الإسرائيلي والمصري والقبرصي ليمر عبر تركيا إلى أوربا، وهو أمر لن توافق عليه اليونان في كل الأحوال”.

وتساءل أحمد“ما هو الحل أمام تركيا؟” مجيبا“أن توقف مشروع خط تزويد أوربا بالغاز الطبيعي عبر اليونان وذلك بمد منطقتها الاقتصادية” مضيفا “إذا لا يوجد غاز لا لتركيا ولا لليونان في مناطقهم البحرية أو الاقتصادية” مردفا“الغاز المكتشف لا بد أن يتجمع من عدة دول تحديدا أكبرها مصر وثانيها إسرائيل وأخيرا قبرص”.

وتابع أحمد “الحلول لنقل الغازعن طريق اليونان وهو مرفوض من تركيا،عن طريق تركيا وهو مرفوض من اليونان، عن طريق تسييله في مصر (دمياط) ونقله بالسفن وهذا مشروع قائم ويعمل عليه،عن طريق تسييله في قبرص ونقله بالسفن وهو مشروع مكلف وغير مجدي تنافسيا“.

وقال أحمد“أين نحن في ليبيا من هذا؟” مضيبفا أن“المؤملات توضح أن جانب ليبيا في الشرق غير مشجع” مبينا أنه “لو تم اكتشاف غاز في الجانب الليبي فإن أفضل طريقه اقتصاديا لنقله هو عن طريق الربط مع خط يوناني إلى أوروبا” وبذلك“ممكن أن يتم ربطه نحو معمل تسييل الغاز في مرسى البريقة ولكن هذا خيار مكلف“.

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