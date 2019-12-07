واشنطن تعتقد أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة أميركية مسيرة قرب طرابلس

ذكرت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم)، إن الجيش الأمريكي يعتقد أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة أمريكية مسيرة فُقدت قرب العاصمة الليبية الشهر الماضي، ويطالب بعودة حطامها.

وقال قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا، الجنرال ستيفن تاونسند، إنه يعتقد أن من كان يدير الدفاعات الجوية في ذلك الوقت «لم يكن يعلم أنها طائرة أمريكية مسيرة عندما أطلق النار عليها»، حسب «رويترز».

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وكانت أفريكوم أعلنت في 21 نوفمبر الماضي، أن طائرة غير مسلحة «متحكم فيها عن بعد»، تابعة للقيادة الأميركية، فقدت فوق طرابلس، مؤكدة أن «الحادث قيد التحقيق».

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