الجيش الأمريكي يتهم روسيا باسقاط احدى طائراته في الأجواء الليبية

أعلن الجيش الأمريكي، أن الطائرة المسيرة التي اختفت في أجواء ليبيا، الشهر الماضي، بالقرب من طرابلس، تم إسقاطها بواسطة منظومة دفاع جوي روسية.

وقال مسئول عسكري أمريكي، في تصريحات صحفية اليوم السبت إن من أسقط الطائرة قد يكون الجيش الليبي أو أي طرف يعمل لحساب روسيا، لكنهم لم يكونوا يعلمون أن الطائرة أمريكية، وأضاف أنهم بعد إسقاط الطائرة عرفوا أنها أمريكية، ولذلك رفضوا إعادتها.

وأعلنت القيادة العسكرية الأمريكية لأفريقيا “أفريكوم” في بيان رسمي على موقعها الإلكتروني، يوم 22 نوفمبر، أنها فقدت طائرة من دون طيار غير مسلحة كانت تحلق في أجواء ليبيا.

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