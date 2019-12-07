الثني: مذكرة التفاهم مع أنقرة تخضع ليبيا لاستعمار تركي جديد

أكد رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني أن تركيا ستهدد مصالح المنطقة من خلال مذكرة التفاهم الموقعة مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وقال الثني في تصريحات إعلامية إنمذكرة التفاهم ليست قانونية وتضع ليبيا تحت استعمار تركي جديدمشددا على ضرورة أن يعتمد البرلمان الليبيأي اتفاقية لكي تمر وتنفذ.

وبين الثني أناعتراف مجلس الأمن بالمجلس الرئاسي تسبب في هذه الأزمة داعيا مصر والدول العربية وروسيا إلى سحب الاعتراف بحكومة الوفاق

وأردف الثني أنحكومة السراج لا تستطيع جمع القمامة في طرابلس بينما تصرف 16 مليار لدعم القتال ضد الجيش.

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