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الثني: مذكرة التفاهم مع أنقرة تخضع ليبيا لاستعمار تركي جديد

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني أن تركيا ستهدد مصالح المنطقة من خلال مذكرة التفاهم الموقعة مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وقال الثني في تصريحات إعلامية إنمذكرة التفاهم ليست قانونية وتضع ليبيا تحت استعمار تركي جديدمشددا على ضرورة أن يعتمد البرلمان الليبيأي اتفاقية لكي تمر وتنفذ.

وبين الثني أناعتراف مجلس الأمن بالمجلس الرئاسي تسبب في هذه الأزمة داعيا مصر والدول العربية وروسيا إلى سحب الاعتراف بحكومة الوفاق

وأردف الثني أنحكومة السراج لا تستطيع جمع القمامة في طرابلس بينما تصرف 16 مليار لدعم القتال ضد الجيش.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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تعليق

  • كلامك صحيح – لكن هذا لا يعني القدوم بقوات مع حفتر لتدمير العاصمة – فقط يمكن تغيير ادارة الحكومة الوفاق. لان ما يحدث مله بتدبير اليهود الليبيين العاءدون في مصراتة ويفرن . لا داعي للهروب من الواقع لكن يجب التعامل معه بصرامة .

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