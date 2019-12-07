بعد إتهامات باشاآغا.. لافروف: الحديث عن وجود مرتزقة روس في ليبيا مجرد شائعات

لافروف وخلال مؤتمر حوار المتوسط الخامس في روما وفقاً لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الجمعة قال:” فيما يخص الشائعات التي يتحدث عنها زملاؤنا الأمريكان فإن الجميع يعلمون من يدعم عمليا الأطراف المتقاتلة في ليبيا ودعونا لا ننسى ذلك من الأفضل حاليا عدم الركض وراء الضجة، بل الأفضل أن نكون عمليين ومن المهم العودة لاتفاقيات أبو ظبي وننفذها”.

يشار إلى أن تصريحات لافروف جاءت بالتزامن مع إتهامات وجهها عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاث فتحي باشاغا من العاصمة القطرية الدوحة لروسيا بارسال مرتزقة لدعم القوات المسلحة، وهو ما نفاه لافروف وأكد بأنها مجرد شائعات.