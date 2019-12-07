تونس تضبط 5 سيارات دفع رباعي محملة بكميات كبيرة من السجائر والمعسل قادمة من ليبيا

ليبيا – تمكّنت فرقة الحرس الديواني التونسي بتطاوين الأربعاء على إثر دورية مراقبة واستطلاع بالقطاع الصحراوي بجهة رمادة العريش على الشريط الحدودي التونسي الليبي من اعتراض خمس شاحنات رباعية الدفع لا تحمل لوحات ترقيم منجمي محمّلة بكميات هامة من السجائر والمعسّل المهرّب.

الديوانة التونسية أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أنه عند مطاردة الشاحنات على إمتداد 20 كيلو متر تمّ إيقاف شاحنتين وإقتيادهما إلى مقرّ الفرقة وبالتنسيق مع وحدات الجيش التونسي المتمركزة بالقطاع والتي نجحت في إيقاف بقية الشاحنات.

ونوّهت الديوانة إلى أن الكمية الجملية للسجائر المحجوزة بلغت 54,500 علبة نوع BON فيما بلغت كمية المعسّل 2076 كيلو غرام وما تمّ حجز 624 كيلو غرام من الجيراك وقد قدرت القيمة الجملية للبضائع المحجوزة 403 ألف دينار وبلغت قيمة الشاحنات التي تمّ كذلك حجزها 300 ألف دينارا تونسيا.

الديوانة أكدت أنه تمّ إيقاف ستة أشخاص تونسيين على متن شاحنات التهريب وبعد تحرير المحاضر القانونية وتأمين المحجوز تمّ إحالة المشتبه بهم على أنظار النيابة العمومية.

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