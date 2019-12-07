شلوف: إتفاقية تركيا والسراج لن تنفذ إلا إذا وافق عليها البرلمان الليبي

ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب المقاطع حنان شلوف أن مذكرتي التفاهم الأمني والبحري التي وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا لن تنفذ إلا إذا وافق عليها البرلمان الليبي وأنه إذا تم اللجوء للقضاء الأوربي سوف يحكم ببطلان هذا الاتفاق كون هذه الخطوة تضر بالمصالح الأوروبية.

شلوف وفي حديثها لموقع “عربي21” القطري الخميس أوضحت أن ثمة اتفاقات اقتصادية أخرى خاصة على الجانب اليوناني الذي يعاني من أزمة اقتصادية أوشكت أن تسبب انهيار الاتحاد الأوربي بالإضافة إلى عدم رغبة الأوروبيين في مشاهدة تركيا تستقوي أكثر مما هي عليه في الجانب الاقتصادي ما يجعلها خصما أقوى.

وحول تأثير الغضب الأوروبي على موقف تركيا، رجحت عضو مجلس النواب المقاطع بأن أنقرة لن تتراجع عن الاتفاقية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية