أول تعليق من سلامة حول اتفاقية السراج وأردوغان

كسر المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، صمته حول الاتفاقية المثيرة للجدل التي وقعتها حكومة الوفاق مع تركيا، مُعبراً عن أسفه للمشاكل الجديدة التي أُضيفت للملف الليبي وأطالت الطريق نحو العملية السياسية.

وقال سلامة في حديث لوكالة “سبوتنيك” الروسية إن الأمم المتحدة لا يحق لها أن تتدخل في القرارات السيادية لأي دولة، مُشيراً إلى وجود ما يكفي من العقبات التي تُعثّر عمل البعثة في ليبيا.

وأعرب المبعوث الأممي، عن أمله بأن تتفهم مختلف الدول خطورة الوضع في ليبيا وأن لا تقدم على مبادرات تزيد من صعوبة التوصل إلى اتفاق سياسي، في إشارة إلى الاتفاقية التي وقعها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

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