كونتي لـ سلامة: الحل الوحيد لأزمة ليبيا عملية سياسية تحت مظلة أممية

ليبيا – قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبّي كونتي إن الحل الوحيد لأزمة ليبيا يتمثل بعملية سياسية تتم تحت مظلة الأمم المتحدة.

وبحسب وكالة “آكي” الإيطالية التقى رئيس مجلس الوزراء الإيطالي امس الجمعة بمقر الحكومة قصر كيجي المبعوث الأممي إلى ليبيا غسّان سلامة حيث سمحت المناسبة بتبادل معمّق للتقييمات بشأن التصعيد المستمر في ليبيا وآفاق الاستقرار الفعلي في البلاد،وفق بيان للحكومة.

وأضافت أنه إزاء المخاوف المتزايدة بشأن تدهور الوضع الميداني كرر رئيس الوزراء دعم إيطاليا القوي للعملية السياسية تحت رعاية الأمم المتحدة باعتبارها الحل المستدام الوحيد وذلك على ضوء مؤتمر برلين أيضًا.

ومن جانبه، أعرب وزير الخارجية لويجي دي مايو عن دعمه المقتنع لعمل الأمم المتحدة لإنهاء أعمال العنف ولإطلاق العملية السياسية في ليبيا.

وفي نهاية اجتماع مع المبعوث الأممي الى ليبيا سلامة على هامش منتدى (حوارات المتوسط 2019)في روما،كتب دي مايو في تغريدة على مدونة تويترمكرراً أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في ليبيا،واختتم بالقول إنه مستعد للتعاون من أجل مؤتمر برلين لأجل ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية