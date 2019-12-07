مذكرة التفاهم بشأن تحديد المجالات البحرية تدخل حيز التنفيذ

أعلنت الجريدة الرسمية التركية أن مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني وتركيا بشأن تحديد المجالات البحرية دخلت، اليوم السبت، حيز التنفيذ.
تعليقات
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اى تنفيذ ياحمار والبرلمان الليبى رفضها ولم يوافق عليها واصبحت هى والعدم سواء خاصة وان محكمة استئناف طرابلس حكمت ببطلان كل قرارات المجلس الرئاسى وسيحاكموا قريبا بعد تحرير طرابلس خاصة وان الاتفاقية الامنية لم تعرض اصلا على البرلمان وطلعت فنكوش لان اردوغان لايمكنه الدخول فى مواجهة مصر وهى تدافع عن امنها القومى
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سامح شكري وزير الخارجية النظام السيسي يقول في روما أن الاتفاقية البحرية التركية الليبية لا تمس مصالح مصر أو حقوقها الاعتراف المصري أن الاتفاقية الشرعية موقف ليبيا تركيا من له الاعتراض على الاتفاقية يلجأ القانون الدولي المحكمة لاهاي ليبيا تركيا لن تسمح بي البلطجة اليونانية فرض الأمر الواقع تستولي على حقوق ليبيا أو تركيا كما فعلت مع مصر استغل الانقلاب العسكري تجبر السيسي على تنازل 42 آلاف كلم من الساحل المصري الخيانة العظمى مصر
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