السراج: وقف اطلاق النار في طرابلس يرتبط بانسحاب القوات المعتدية

ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الخميس كلًا من سفير الاتحاد الأوروبي آلن بوجيا وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية أوليفر اوفتشا المعتمدين لدى ليبيا بحضور سفير الرئاسي لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور ومستشار السراج طاهر السني وسفير الرئاسي لدى ألمانيا جمال برق.

الإجتماع تطرق بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق إلى مستجدات الوضعين السياسي والأمني في ليبيا.

ومن جانبه، رحب السراج بالسفيرين، مثمنا ما تبذله المانيا والاتحاد الأوروبي من جهود لمساعدة الشعب الليبي على تجاوز الأزمة الراهنة ودور ألمانيا من أجل عقد مؤتمر دولي في برلين لإيجاد حلول لهذه الازمة.

وأكد السراج على تمسك حكومة الوفاق بالثوابت الوطنية في معالجة الأوضاع في ليبيا محليا ودوليا وعلى ضرورة الالتزام بالاتفاق السياسي الليبي والأجسام المنبثقة عنه كمرجعية أساسية لأي حوار أو اتفاق وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات العلاقة.

وقال السراج إن أي حديث عن وقف اطلاق النار يرتبط بانسحاب من وصفهم بـ”القوات المعتدية” (القوات المسلحة الليبية) ، مؤكداً على ضرورة مشاركة الدول المعنية كافة بالشأن الليبي في مؤتمر برلين.

ومن جانبهما عبر السفيران عن تفهمهما لموقف السراج ، مؤكدين بأن لا حل عسكريًا للأزمة الليبية وعلى ضرورة العودة إلى الحوار والمسار السياسي، منوّهين إلى رفض كل من الاتحاد الأوروبي وألمانيا للهجمات التي تطال المدنيين ولأي خرق لقرار مجلس الأمن بحظر الأسلحة، بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق.

كما أطلع السفير الألماني السراج على الخطوات والاتصالات التي تمت لإيجاد توافق بين الأطراف الدولية والإقليمية المعنية بالشأن الليبي تمهيدًا لعقد مؤتمر برلين.