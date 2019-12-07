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الخارجية التركية: إتفاقيتنا مع السراج تمنع بعض الدول من إتخاذ خطوات أحادية الجانب

تم النشر منذُ 59 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عن استعداد أنقرة لإبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف مع كافة بلدان شرقي المتوسط باستثناء قبرص .

أوغلو وفي تصريحات صحفية على هامش مشاركته في فعاليات النسخة الخامسة من منتدى الحوار المتوسطي 2019 الذي انطلق الخميس في العاصمة الإيطالية روما وفقاً لوكالة “الأناضول” التركية تطرق إلى توقيع بلاده مذكرتي تفاهم مع السراج الأولى حول التعاون الأمني والعسكري، والثانية بخصوص تحديد مناطق النفوذ البحرية، مشيرا أن هذه الخطوة مع طرابلس منعت بعض الدول من اتخاذ خطوات أحادية الجانب.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • ليست حكومة السراج حكومة الوفاق الوطني الليبية حكومة معترف بيها الأمم المتحدة جامعة العربية الاتحاد الأفريقي المؤتمر الإسلامي الاتحاد الأوروبي تعترف بيها حتى حلفاء القواد الرجمة مصر الإمارات السعودية لا تستطيع قطع علاقات معها حتى اليونان نفسها قالت مغادرة السفير ليبيا ليس قطع العلاقات الزيارة عقيلة صالح اليونان دعوة من البرلمان اليوناني ليس من حكومة من يقول حكومة السراج فهو منفصل عن الواقع أو يتعاطى حبوب الهلوسة

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  • انت حمار ياحمار فامريكا تستخدم اردوغان كلب صيد لصيد الفريسة ثم تنقض عليه وتاخذها منه كما حدث فى قضية خاششقى حيث عقدت مع السعودية صفقة القرن واعطت اردوغان خازوق خسر السعودية وفى شمال سوريا احتلت منابع النفط وتركت للروس قواعدها العسكرية كاملة المرافق واعطت اردوغان خازوق يدخل فى المستنقع السورى ويدفع الثمن والان شاهد محلل من امريكا على قناة فرنسا 24 المعروفة بولائها لقطر حيث قال بشار ان امربكا بنت ثلاث قواعد جديدة فى اليونان ووسعت القواعد السابقة وان هذا موجه لتركيا وبالتالى اى نفط او غاز متنازع عليه فيكون من نصيب الامريكان وخازوق جديد لاردوغان فترامب يستطيع بتغريدة ان يسخطه قرد ويستطيع ان يجمد ارصدة اردوغان واسرته والعصابة الحاكمة ويستفيد منها لحل مشكلة العجز المالى فى امريكا

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