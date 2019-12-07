الخارجية التركية: إتفاقيتنا مع السراج تمنع بعض الدول من إتخاذ خطوات أحادية الجانب

ليبيا – أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عن استعداد أنقرة لإبرام اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف مع كافة بلدان شرقي المتوسط باستثناء قبرص .

أوغلو وفي تصريحات صحفية على هامش مشاركته في فعاليات النسخة الخامسة من منتدى الحوار المتوسطي 2019 الذي انطلق الخميس في العاصمة الإيطالية روما وفقاً لوكالة “الأناضول” التركية تطرق إلى توقيع بلاده مذكرتي تفاهم مع السراج الأولى حول التعاون الأمني والعسكري، والثانية بخصوص تحديد مناطق النفوذ البحرية، مشيرا أن هذه الخطوة مع طرابلس منعت بعض الدول من اتخاذ خطوات أحادية الجانب.

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