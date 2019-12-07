مستشار أردوغان: سنمضي في تنفيذ مذكرة التفاهم الموقعة مع حكومة الوفاق رغم رفض أوروبا

ليبيا – أكد مستشار رئيس حزب العدالة والتنمية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ياسين أقطاي أن بلدهما ماض لتنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعها مع حكومة الوفاق قبل أيام وسيبدأ الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز بمجرد مصادقة برلمان الدولتين على الاتفاق.

مستشار أردوغان وخلال حديث خاص لموقع “العربي الجديد” القطري تساءل: “لماذا تلك الردود من بعض دول الاتحاد الأوروبي، وخاصة فرنسا على الاتفاق الليبي التركي رغم أن أنقرة وقعته مع الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً حكومة الوفاق الوطني وليس مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر مجرم الحرب، على حسب وصف المسؤول التركي.

وأضاف أقطاي: “هل يزعجهم ذلك أم أن بعض الدول تريد السيطرة على ثروات ليبيا بالمتوسط من دون أن تعطيها حقوقها باختصار تركيا وليبيا وقعتا على مذكرتي تفاهم،إحداها حول تحديد مناطق النفوذ البحرية،ولن تتعديا على حقوق أحد وذلك ضمن حقوقهما في إطار القانون الدولي”.

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