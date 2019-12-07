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الغرياني يكشف ضعف قوات الوفاق وينتقد الرئاسي

تم النشر منذُ 51 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

 انتقد مفتي طرابلس الصادق الغرياني تعامل حكومة الوفاق مع قوات الجيش مؤكدا أنها لم تتمكن من إحراز أي تقدم أمام قوات الجيش.

وقال الغرياني في تصريح إعلامي إنه بعد مرور 8 أشهر على اشتباكات العاصمة طرابلس لم تتقدم قوت الوفاق خطوة واحدة مؤكدا أن كل النداءات التي تقدم للحكومة والمجالس تذهب أدراج الرياح.

وحذر الغرياني المسؤولين مما وصفه بالتباطؤ في نصرة الجبهات قائلا “إن هناك نداءات تطالب بوجود أسلحة نوعية ومنظومة دفاع مردفا أن قوات الجيش تستخدم طائرات بأنواع مختلفة حتى أنه عمل حظر على أجزاء من المنطقة الغربية كل ذلك وحكوماتنا في سبات عميق ولم ترد على هذا القرار ولم تقدم حتى شكوى للمجتمع الدولي وكأنها مسلمة بما يحدث.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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