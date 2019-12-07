شكري: مذكرة التفاهم بين ليبيا وتركيا تعقد جهود تسوية الأزمة الليبية

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن مذكرتي التفاهم الموقعتين بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وتركيا من شأنهما تعقيد الجهود الرامية لتسوية الأزمة الليبية.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجيةالمصرية أحمد حافظ، إن شكري أكد في كلمته أمام إدارة منتدى روما للحوار المتوسطي على ضرورة العمل الجاد نحو التوصل إلى تسوية شاملة للأوضاع في ليبيا، بما يضمن وحدة أراضيها والحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها ومكافحة الإرهاب ووقف التدخل الخارجي، موضحاً أن مذكرتي التفاهم مع تركيا من شأنهما تعقيد الجهود الرامية لتسوية الأزمة والتأثير سلباً على مسار برلين، خاصة وأن عملية التوقيع على الاتفاقين تخالف الصلاحيات المخولة للسراج في اتفاق الصخيرات.

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