الأرصاد: الرؤية جيدة وضباب على ساحل زوارة وطرابلس

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، ألا يتجاوز ارتفاع الموج، اليوم السبت، على طول الساحل الليبي 1.50 متر، وأن تبلغ سرعة الرياح القصوى 20 عقدة، لافتا إلى أن البحر خفيف الموج والرؤية جيدة إلى متوسطة على ساحل زوارة وطرابلس وذلك لاحتمالية ظهور ضباب .

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

– السماء مغطاة كليا بالسحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شرقية على ساحل زوارة وطرابلس، وقبلية إلى جنوبية شرقية على باقي الساحل، تتراوح سرعتها بيــن 05 و 15 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر، والبحر هادى إلى خفيف الموج، ودرجة حرارة سطح البحر تتراوح بين21 و22 درجة مئوية.

– الرؤيـة جيدة إلى متوسطة هذه الليلة وفي الصباح الباكر على ساحل زوارة وطرابلس، وذلك لاحتمالية ظهور ضباب.

الساحل من رأس لأنوف إلى طبرق:

– السماء صافية الى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية بوجه عام، تتحول غدا الأحد إلى متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية على ساحل رأس الأنوف والخليج، وتتراوح سرعتها بين 05 و20 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر، ويصل يوم غدا الأحد، إلى 1.50 متر على ساحل درنة وطبرق.

– البحر هاديء إلى خفيف الموج، ويكون غدا الأحد، قليل الاضطراب على ساحل درنة وطبرق، ودرجة حرارة سطح البحر تصل إلى 22 درجة مئوية.

– الرؤيـة جيدة إلى متوسطة هذه الليلة وفى الصباح الباكر على ساحل رأس الأنوف والخليج وذلك لاحتمالية ظهور ضباب.

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