العقوري: وفد برلماني برئاسة المستشار صالح يزور أثينا الأسبوع القادم

يعتزم رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إجراء زيارة رسمية الأسبوع المقبل إلى اليونان لاستعراض وجهات النظر حول اتفاق السراج وتركيا.

وقال رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري في تصريح لسبوتنيك، إن وفدا برلمانيا برئاسة المستشار عقيلة صالح سيزور أثينا الأسبوع القادم للقاء مسؤولين يونانيين، وبحث تعزيز العلاقات بين البلدين ووجهات النظر حول الاتفاقية الأخيرة، مشيرا إلى أن مجلس النواب يدرك أهمية العلاقات مع دولة اليونان.

وأوضح العقوري أن اليونان خفضت بالفعل التمثيل الدبلوماسي الليبي لديها كرد فعل على الاتفاق، مؤكدا أنه قرار سلبي على العلاقات بين البلدين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا