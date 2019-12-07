مصر والفاتيكان تبحثان الملف الليبي

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع وزير خارجية الفاتيكان نيافة رئيس الأساقفة “بول ريتشارد جالاجار” عددا من الموضوعات بينها الملف الليبي.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ إن وزير خارجية الفاتيكان استمع خلال اللقاء الذي جرى في الفاتيكان للتقييم المصري حول تطورات الأوضاع في ليبيا وسوريا ومنطقة الساحل الأفريقي.

وفي سياق منفصل أكد شكري في كلمته أمام إدارة منتدى روما للحوار المتوسطي أن مذكرتي التفاهم الموقعتين بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وتركيا من شأنهما تعقيد الجهود الرامية لتسوية الأزمة الليبية.

وأكد شكري على ضرورة العمل الجاد نحو التوصل إلى تسوية شاملة للأوضاع في ليبيا، بما يضمن وحدة أراضيها والحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها ومكافحة الإرهاب ووقف التدخل الخارجي، موضحاً أن مذكرتي التفاهم مع تركيا من شأنهما تعقيد الجهود الرامية لتسوية الأزمة والتأثير سلباً على مسار برلين، خاصة وأن عملية التوقيع على الاتفاقين تخالف الصلاحيات المخولة للسراج في اتفاق الصخيرات.

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