سيالة: ليبيا تحتاج ترتيبات أمنية واقتصادية

أكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية محمد سيالة أن ليبيا بحاجة لترتيبات أمنية واقتصادية، موضحا في الوقت نفسه أن الدور الإيطالي في ليبيا لم ينته وأن روما مرحب بها دائما.

وأضاف سيالة لوكالة نوفا “البلد يحتاج لترتيبات أمنية واقتصادية وبدون حل اقتصادي لن يكون هناك استقرار.. لابد من فرص عمل وتمكين المرأة”.

وقال سيالة “أعتقد أنه سيعقد قد يتأخر ولكنه سيعقد.. قد ينعقد ربما بداية السنه الجديده”، مشددا على أنه لا يوجد إلا حل واحد وهو وقف القتال والحرب ومحاولة تجميع السلاح والمضي قدما في الإصلاح السياسي والاقتصادي وأن يتمكن البرلمان من أن ينفذ الاستحقاقين الأول تمرير مشروع الدستور ثم قانون الانتخابات.

وفيما يتعلق بتوقيع حكومة الوفاق مذكرتي تفاهم مع تركيا مؤخرا، قال سيالة: “ما حدث لم يكن من المفترض أن يثير استفزاز اليونان”، موضحا أن المجلس الرئاسي مارس حقه المشروع ووقع مذكرتين: الأولى مساعدات في مجال الأمن وصلاحيتها يخولها اتفاق الصخيرات ولا علاقه لها بفك حظر الأسلحة.

وأوضح سيالة أن الاتفاق الآخر يتعلق بالحفاظ على الثروة الليبية، مضيفا: “كدول متحضرة لا يصح كل هذه الضجة، تفاوضنا مع اليونان لمدة طويلة وكنت مفاوضا لليونانيين واليونانيون طلبوا أشياء لا يمكن قبولها.. نحن وقعنا ما نراه صحيحا مع تركيا” وأردف “أبلغنا بالرغبة الإيطالية في تعديل المذكرة وكان ردنا أننا سنوافق على تعديلها ولدينا لجنه تعكف على إعداد مقراحتنا في التعديل.. تبين بعض العيوب ويمكن تطويرها”.

وبسؤاله عن الدور الإيطالي في ليبيا وهل انتهى، أجاب سيالة: “لم نبلغ بانتهاء الدور الإيطالي.. إيطاليا موجودة ونعتبرها من الحلفاء في ليبيا خصوصا في هذه المحنة”، مضيفا: “إيطاليا يكفيها فخرا أن سفيرها ممكن الثالث الذي تواجد في العاصمة طرابلس بالرغم من الأوضاع في العاصمة.. الدور الإيطالي نرحب

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