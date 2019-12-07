اختتام دورة المشاركة الانتخابية لذوي الإعاقة في تونس

اختتم بالعاصمة التونسية البرنامج التدريبي حول المشاركة الانتخابية لذوي الإعاقة، الذي نظمته المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بالتعاون مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية.

وقالت رئيسة وحدة دعم ذوي الإعاقة ماجدة الكاتب، إن البرنامج تضمن العديد من المحاور والفعاليات التدريبية حول كيفية تصميم محطات اقتراع نموذجية تعزز وصول ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية، وكيفية التدقيق على تلك المحطات، مؤكدة أن أهم مخرجات التدريب هي مناقشة الية المتابعة والتنسيق بين المفوضية ووزارة التعليم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا