الشاطر: نتخوف من ضعف وتررد الرئاسي وعدم استثماره للإتفاقات مع تركيا

ليبيا – قال عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 وعضو المجلس الإستشاري عبدالرحمن الشاطر إن مصير مذكرتي التفاهم بين السراج وتركيا مرهون بمصير الحرب الدائرة على تخوم طرابلس.

الشاطر أعرب في تغريدة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” عن تخوفه أن يكون تفاعل واستثمار المجلس الرئاسي لهما كما كان طيلة السنوات الأربع الماضية من تردد وضعف وعدم الحسم مصير مفصلي تاريخي خطير.

ونوّه إلى أنه من حق الدول استبعاد سفير لديها يمثل دولته احتجاجاً عليها وبالتالي تصرف اليونان ضد السفير التابع لحكومة الوفاق اجراء متعارف عليه.

وتابع مضيفاً:” نحن لم نستعمل هذا الحق ضد من يغزونا عسكرياً فلمجرد توقيع اتفاق تصرفت، والعدوان الخارجي علينا متواصل ولم نستعمل هذا الحق لا أجد تفسيراص الا التفريط في حقوقنا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية