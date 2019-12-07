تركيا: مذكرة التفاهم مع ليبيا تدخل حيز التنفيذ

أعلنت تركيا، اليوم السبت، عن دخول مذكرة التفاهم مع حكومة الوفاق حول تحديد مجالات الصلاحيات البحرية بين البلدين حيز التنفيذ.

وبحسب “RT” أن الجريدة الرسمية التركية نشرت خبرا يفيد بدخول مذكرة التفاهم حيز التنفيذ بعد مصادقة برلمان البلاد عليها، رغم معارضة وانتقادات شديدة اللهجة إليه من قبل دول عدة خاصة اليونان وقبرص ومصر، التي تشهد علاقاتها مع تركيا توترا كبيرا على خلفية قضايا خلافية.

وأكد رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني أن تركيا ستهدد مصالح المنطقة من خلال مذكرة التفاهم الموقعة مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

وقال الثني في تصريحات إعلامية إنمذكرة التفاهم ليست قانونية وتضع ليبيا تحت استعمار تركي جديدمشددا على ضرورة أن يعتمد البرلمان الليبيأي اتفاقية لكي تمر وتنفذ.

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