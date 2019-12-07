خبير قانوني:اتفاق السراج وانقرة مجرد فقاعة سياسية

أثارت الاتفاقيتين اللتين وقعهما رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وأنقرة بشأن الجانب الأمني وترسيم الحدود البحرية تساؤلات حول مدى قانونيتها وآفاق تطبيقها … وللإجابة على هذه التساؤلات التقينا المحامي والخبير في القانون الدولي محمد صالح جبريل اللافي

كيف تنظرون إلى توقيع السراج لاتفاقيتين مع تركيا؟

لابد قبل كل شيء من التأكيد على أن السراج “سارق” للشرعية في ليبيا بالتعاون والتخابر مع جهات أجنبية للتفريط في السيادة الليبية وهذا الاتفاق الذي أبرمه السراج مع حكومة الإخوان برئاسة رجب طيب أردوغان ما هو إلا فقاعة سياسية فالإخوان يحاولون الاستفادة من كل شيء مهما كان بسيطا حتى إن كان تصريحا إعلاميا.

ما مدى قانونية هذا الاتفاق برأيك؟

بطبيعة الحال هو اتفاق غير قانوني فلو نظرنا من حيث التشريعات الداخلية الليبية نجد أن حكومة السراج لم تمنح الشرعية من قبل البرلمان وهذا ما نص عليه الاتفاق السياسي الذي أعطى الشرعية لحكومة الوفاق لكنه أكد أن هذه الشرعية مرتهنه بالحصول على الشرعية من البرلمان الليبي وهذا الأمر لم يحصل حتى الآن.

البعض يقول أن المجلس الرئاسي يمثل الدولة الليبية ومن حقه إبرام الاتفاقات التي يراها مناسبة؟

الاتفاق السياسي لم يعطي الرئاسي الحق في إبرام مثل هذه المعاهدات طويلة الأمد وخصوصا في الملفات العالقة والشائكة فكما نعلم جميعا أن الإخوان المسلمين تمثلهم تركيا كما أن المجلس الرئاسي برئاسة السراج حتى لو سلمنا جدلا بمشروعيته فإنه مكون من 9 أعضاء منهم 4 أعضاء لم يوقعوا على الاتفاق ما يعني أنه قرار فردي ويجب الإشارة إلى أن المجتمع الدولي يدفع ثمن الاعتراف بحكومة السراج التي أدخلت الاتحاد الأوروبي في إشكالية حيث أن اليونان أحد دول الاتحاد الأوروبي وجزيرة قبرص محل صراع بين اليونان وتركيا وهي منقسمة إلى اثنين قبرص اليونانية وقبرص التركية كما أن تركيا لم تدخل ضمن الاتحاد الأوروبي بسبب هذه الإشكالية والتعنت التركي الغير مبرر للاستحواذ على هذه الجزيرة ويجب الإشارة هنا إلى أن الاتفاقية لم ترسم البنود الأساسية للتطبيق خصوصا أن هناك تساؤل هل هو اتفاق رسم حدود أم اتفاق الجرف القاري فإن كان الجف القاري فإن المسافة بين ليبيا وتركيا 400 ميل ما يعني تقاسم الدولتين هذه المساحة من البحر ويكون لتركيا الحق في التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.

كيف تقرأ الموقف التركي الداخلي من الاتفاقية؟

هذه الاتفاقية تمت إحالتها من اردوغان للبرلمان التركي للمصادقة عليها ونتوقع عدم المصادقة عليها فكما يعلم الجميع أنه بسبب الأحزاب التي تعارض بشدة وجود أردوغان وتصرفاته لذلك فإنهم لن يوافقوا عليها رغم أن وسائل الإعلام التركية تتحدث عن أن إدخال ليبيا في ملف الصراع يعطي أنقرة وزنا في موضوع الصراع مع قبرص حول جزيرة كريت وهنا يكمن الدهاء الإخواني.

برأيك ما أهداف تركيا من هذه الاتفاقية؟

طوال السنوات الماضية كانت تركيا تدعم بالأسلحة والمعدات والإرهابيين جماعات القاعدة الموجودين في الغرب الليبي دون الحصول على أي اتفاقية لكن أرى أن هذه اتفاقية سياسية تهدف لإعطاء وزن سياسي لجماعة الإخوان المسلمين ودعم أردوغان في الصراع التركي اليوناني القبرصي وأيضا للتضييق على مصر التي تعتبر خصم عنيد لاردوغان وحزب العدالة والتنمية والإخوان

كيف قرأتم اعتراض مصر وقبرص واليونان على الاتفاقية؟

هذا الاعتراض طبيعي لان هناك حقول نفطية وآبار غاز في البحر المتوسط كما أن مصر ترفض الإرهاب التركي فالإدارة التركية تدعم الإرهاب دون توقف خاصة أن تركيا لعبت دورا بارزا في دمار سوريا عبر نقل الإرهابيين

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