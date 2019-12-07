سيالة مازلت أعيش في طرابلس رغم أجواء الحرب

أكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني الليبية محمد سيالة أن العاصمة طرابلس معرضة لسيطرة الجيش الليبي في أي وقت .

جاء ذلك في مداخلة لسيالة قبل قليل في جلسة حوار المتوسط الذي شارك فيها الى جانبه المبعوث الأممي الى ليبيا غسان سلامة.

وقال سلامة انه رغم الاوضاع الأمنية في طرابلس فانه مازال يعيش فيها بشكل طبيعي الى جانب اكثر من ثلاث ملايين مدني ،مشيدا باصرار قوات الوفاق عن الدفاع عنها لآخر نفس.

واستغرب سيالة من تدخل المجتمع الدولي عام 2011 لحماية المدنيين في ليبيا ،في حين يتجاهل الآن مايقوم به الجيش الليبي من خروقات على حد وصفه.

واستغرب سلامة من تقديم روسيا للدعم المتواصل للجيش الليبي،

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