سلامة: إيطاليا تشارك بنشاط في مسيرة برلين حول ليبيا بسبب مصالحها

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، أن إيطاليا تشارك بنشاط في مسيرة مؤتمر برلين حول ليبيا، لأن لديها مخاوف تتعلق بالإرهاب ومصالحها، على حد قوله.

وقال سلامة لوكالة “سبوتنيك” الروسية اليوم السبت: “إيطاليا تشارك بنشاط في مسيرة برلين وحضرت كل الاجتماعات، ودعت مع فرنسا إلى اجتماع وزاري على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة أيضأ لدعم مسيرة برلين، إيطاليا ليست غائبة عن كل عمل مسيرة برلين”.

وأعرب المبعوث الخاص للأمين العام، في أن تجتمع لجنة المتابعة بعد الاجتماع السياسي، وتعقد أحد اجتماعاتها بالعاصمة الإيطالية روما وفي العواصم الأخرى للدول المشتركة في برلين”.

وأضاف سلامة: “لقد شجعت وزير الخارجية على زيارة ليبيا، وإني على تواصل دائم مع الطرف الإيطالي الذي أفهم أنه له مخاوف تتعلق بالإرهاب وتتعلق بالهجرة، وله مصالح تتعلق بالنفط وتتعلق بالشركات الإيطالية، أنا أعتقد أن هذه المخاوف وهذه المصالح الإيطالية يجب أخذها بعين الاعتبار”.

وعلق سلامة على أهمية الدور الروسي في حل النزاع الليبي، موضحا أنه على تواصل مع ممثلي روسيا الاتحادية التي تحضر الاجتماعات في برلين كل ثلاثة أسابيع، مشيرا إلى أنه قد زار روسيا وعلى تواصل مع وزير خارجيتها سيرغي لافروف، ونائبه ميخائيل بوغدانوف، مبينا أن روسيا دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن، ولها وجود ما في ليبيا.

وتحتضن العاصمة الإيطالية روما، أعمال فعاليات النسخة الخامسة لمؤتمر حوار المتوسط، الذي يعقد في الفترة ما بين 5-7 ديسمبر 2019، بمشاركة كل من مصر وليبيا والأردن ولبنان وتونس وتركيا وغيرها من دول المتوسط والعالم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24