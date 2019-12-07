عودة التيار الكهربائي لمنطقة السواني

أعلنت الشركة العامة للكهرباء اليوم السبت إعادة التيار الكهربائي لمنطقة السواني بالقرب من مثلث اشبيلية.

وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء أن مجموعة مجهولة قامت بسرقة اسلاك مسافة ( 600) متر على خط القماطي 11 ك.ف فرعية الورفلي من 30 إشبيلية التي تغذي حوالي (22) محول ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي على المواطنين القاطنين بمنطقة السواني بالقرب من مثلث اشبيلية.

وأكدت الشركة سرقة أسلاك مسافة (800) متر على خط عبد الكبير فرعية الاطارات من 30 إشبيلية الذي يغذي حوالي (6) محولات بالإضافة إلى كسر عمود الكهرباء جراء السرقة الأمر الذي أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المواطنين القاطنين بالأربعة الشوارع شيل إشبيلية مشيرة إلى أنه على الفور قامت دائرة التشغيل بإدارة توزيع سهل الجفارة بإعادة التغذية للمناطق التي انقطع عنها الكهرباء عن طريق مصادر بديلة.

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