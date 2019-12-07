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أردوغان يتغزّل باتفاقيته مع السراج: “جسر بحري رائع”

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده أرسلت الاتفاقية التي وقعها مع حكومة الوفاق حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية إلى الأمم المتحدة.

وأكد أردوغان أن بلاده ستواصل الدفاع عن حقوقها الدولية ولن توقف عمليات التنقيب في البحر المتوسط، ولن تتراجع عن موقفها الحازم في ليبيا.

وأضاف الرئيس التركي خلال حديثه باجتماع المجلس الاستشاري لحزب العدالة والتنمية في مدينة إسطنبول أنهم يقومون ببناء خط بحري رائع بين تركيا وليبيا، حسب وصفه.

وقال أردوغان إنهم أفشلوا خططاً في البحر المتوسط من خلال هذا الاتفاق الذي وُقع مع حكومة الوفاق، دون الكشف عن تفاصيل الخطط التي يقصدها.

ووصف الإدارة السياسية في اليونان بـ”الفاشلة” بسبب قرارها طرد سفير الوفاق لديها رداً على الاتفاق البحري.

وأعلنت تركيا، اليوم السبت، أن مذكرة التفاهم التي وقعتها مع الوفاق حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية قد دخلت حيز التنفيذ.

ومنذ توقيعها في الـ27 من نوفمبر الماضي بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اشتعلت موجة من الجدل المحلي والإقليمي والدولي حول طبيعة مذكرة التفاهم.

وتضمنت المادة الأولى من المذكرة الجرف القاري وحدود المنطقة الاقتصادية الخالصة تحديداً للجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين تركيا وليبيا في البحر الأبيض المتوسط.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • الامريكان استعدوا قبلك ياحمار ببناء ثلاث قواعد عسكرية جديدة فى اليونان وتوسيع القواعد السابقة فى اليونان فانت مجرد كلب صيد لترامب ليحصل هو فى النهاية على الفريسة ويتركك تهو هو على الفاضى كما حدث فى قضية خاششقى وقع ترامب صفقة القرن مع السعودية واعطاك خازوق وفى شمال سوريا كسب الامريكان حقول النفط وتركوا القواعد الامربكية للروس كاملة المرافق ودخل الجيش السورى لمنطقة الاكراد لاول مرة واعطوك خازوف ثانى واليوم خازوق ثالث مع دولة عضو فى الاتحاد الاوربى الذى سيفرض عقوبات ويستعد الكونجرس الامربكى لفرض عقوبات علبكم الرائع فيها تجميد ارصدتك مع اسرتك وباقى العصابة تحويشة العمر التى نهبتها من دم الشعب سيقشها ترامب اسم على مسمى ترامب القشاش

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  • تعودنا على خزعبلات اردوغان حيث قال فى الدعاية لمرشه فى اسطنبول ان مرشحه يمثل الاسلام وان منافسه يمثل اعداء الاسلام وسقط مرشحه وظل الاسلام بخير وهو من زور شهادته الجامعية ودبر انقلاب مزعوم تناقض فى كلامه عما حدث فمرة زعم انه كان فى الطائرة ومر عليه الانقلابيون ولم يروه فهو كما بزعم مثل سيدنا محمد فى الغار اثناء الهجرة وفى العام التالى ناقض هذه الرواية وقال ان الانقلابيين انصرفوا من المطار قبل وصوله فهو بتنفس الكذب ويعيش فى خزعبلات نتيجة الخوازيق الكثيرة التى تدخل مؤخترته باعلان اثتين من قيادات حزبة السابقين تشكيل حزبين جديدين مما يعنى انه ساقط بجدارة امام عمالقة كبار الرئيس السابق عبدالله جول ورئيس الوزراء السابق ورئيس الحاكم قبل اردوغان دواود احسان اوغلو ومهندس الاقتصاد باباغان ولو نظرت لارددوغان تجده مبلول ومهبول

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