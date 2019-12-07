أردوغان يتغزّل باتفاقيته مع السراج: “جسر بحري رائع”

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده أرسلت الاتفاقية التي وقعها مع حكومة الوفاق حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية إلى الأمم المتحدة.

وأكد أردوغان أن بلاده ستواصل الدفاع عن حقوقها الدولية ولن توقف عمليات التنقيب في البحر المتوسط، ولن تتراجع عن موقفها الحازم في ليبيا.

وأضاف الرئيس التركي خلال حديثه باجتماع المجلس الاستشاري لحزب العدالة والتنمية في مدينة إسطنبول أنهم يقومون ببناء خط بحري رائع بين تركيا وليبيا، حسب وصفه.

وقال أردوغان إنهم أفشلوا خططاً في البحر المتوسط من خلال هذا الاتفاق الذي وُقع مع حكومة الوفاق، دون الكشف عن تفاصيل الخطط التي يقصدها.

ووصف الإدارة السياسية في اليونان بـ”الفاشلة” بسبب قرارها طرد سفير الوفاق لديها رداً على الاتفاق البحري.

وأعلنت تركيا، اليوم السبت، أن مذكرة التفاهم التي وقعتها مع الوفاق حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية قد دخلت حيز التنفيذ.

ومنذ توقيعها في الـ27 من نوفمبر الماضي بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اشتعلت موجة من الجدل المحلي والإقليمي والدولي حول طبيعة مذكرة التفاهم.

وتضمنت المادة الأولى من المذكرة الجرف القاري وحدود المنطقة الاقتصادية الخالصة تحديداً للجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين تركيا وليبيا في البحر الأبيض المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية