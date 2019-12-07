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شحنة غاز طهي في طريقها إلى بنغازي

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصلت ناقلة المحروقات “التحدي” المملوكة للشركة الوطنية للنقل البحري اليوم السبت إلى ميناء الزويتينة استعدادا لشحن غاز طهي تقدر كميته بـ1700 طن.

ووفقا لما أعلنت عنه إدارة الميناء فإن الشحنة ستفرغ في الرصيف النفطي التابع لشركة البريقة بميناء بنغازي.

وكانت المدينة قد استقبلت قبل أسبوع شحنة مماثلة من غاز الطهي عبر ناقلة المحروقات تازربو كما أنهت ناقلة المحروقات أنوار النصر تفريغ شحنتها من بنزين 95 والمقدرة بـ27 مليون لتر.

ويشهد الرصيف النفطي استقراراً في حركة دخول وخروج الناقلات بالتزامن مع أعمال الصيانة التي كان آخرها تحديث غرف التحكم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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