منظمة الصحة العالمية تدعم 25 مرفقًا صحيًا في ليبيا

أخبار ليبيا 24

قامت فرق الطوارئ الطبية المتنقلة التابعة لمنظمة الصحة العالمية، بدعم الخدمات الصحية في 25 مرفقًا صحيًا في ليبيا، يوفر خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية المنقذة للحياة.

وذكر مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا عبر تغريدة لها في حسابها الرسمي “تويتر” اليوم السبت، أنه بفضل هذا الدعم جرى خلال أسبوع واحد فقط تقديم أكثر من 4000 استشارة طبية، فضلاً عن إجراء 343 عملية جراحية.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد أرسلت خلال الأسبوع الماضي شحنة عاجلة من المساعدات الطبية إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض في طرابلس لدعم خدمات الرعاية الصحية المقدمة في المركز.

وشملت المساعدات الطبية المقدمة من المنظمة مصل مضاد للدغات العقارب وأدوية علاج العوز المناعي البشري وأمراض اللايشمانيا والسل، بالإضافة إلى أدوية المضادات الحيوية.

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