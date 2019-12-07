أمن طرابلس يدعو لتنمية قدرات ضباط التحقيق

اجتمع مدير أمن طرابلس عميد أسامة شعبان عويدان يوم السبت برؤساء التحقيق بمراكز الشرطة بحضور مساعدي مدير الأمن للشؤون الأمنية والشؤون العامة.

وبينت مديرية أمن طرابلس أن عويدان أكد أن المهام المنوطة برؤساء التحقيق بمراكز الشرطة تتمثل في استلام البلاغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وإرسالها فوراً إلى النيابة العامة مع تقديم جميع الإيضاحات بما يتلاءم وقانون الإجراءات الجنائية، مبينا فيها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها.

وشدد عويدان على أهمية تنمية القدرات العلمية لضابط التحقيق على وجه الخصوص، وتدريب عناصر الشرطة على التحقيق على وجه العموم، لأن من المهم الإلمام الجيد بالقوانين الإجرائية والعقابية كي لا يشكل عدم الوعي بها سببا لارتكاب أخطاء تبطل العملية الضبطية بصورة عامة.

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