«خارجية الوفاق» تناقش مع نظيرتها القطرية تعزيز التعاون في التعليم والصحة

ناقش وكيل وزارة الخارجية بحكومة الوفاق للشؤون الفنية، محمود خليفة التليسي، اليوم السبت، مع الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية، أحمد بن حسين الحمادي، أطر التعاون الفني بين الطرفين من خلال سرد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما.

كما تطرق الاجتماع الذي عُقد بديوان وزارة الخارجية القطرية، إلى تعزيز التعاون الفني في مجال التعليم والصحة والاستثمار وغيرها من البرامج ذات الاهتمام المشترك، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الخارجية بحكومة الوفاق على موقع «فيسبوك».

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وحضر الاجتماع مدير إدارة الشؤون العربية بوزارة الخارجية بحكومة الوفاق، معتوق أبوراوي، والقائم بأعمال السفارة الليبية في قطر سالم محمد كريم.

وكان وزير الداخلية في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، بدأ الأربعاء الماضي، زيارة للدوحة تهدف إلى تبادل الآراء والتشاور حول سبل وأوجه التعاون والقضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، والتقى خلالها أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية القطري عبدالله بن ناصر آل خليفة، ووزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني. ويرافق باشاغا خلال تلك الزيارة وكلاء وزارات «الخارجية والصحة والمواصلات»، إضافة إلى منسق شؤون الإرهاب في المجلس الرئاسي.

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