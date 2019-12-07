أردوغان: العمل جارٍ على تدشين خط بحري رائع بين تركيا وليبيا

ليبيا – أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن العمل جارٍ على تدشين خط بحري بين تركيا وليبيا وإن نص الاتفاق المبرم بين البلدين تم إرساله إلى الأمم المتحدة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان اليوم السبت وفقاً لوكالة “الاناضول” خلال اجتماع حزبه “العدالة والتنمية” في مدينة إسطنبول.

وقال أردوغان: “تم توقيع نص المذكرة بين تركيا وليبيا وصادق برلماننا بشكل خاص على الاتفاق المتعلق بتعيين حدود مناطق الصلاحية البحرية، وأنا أيضاً صادقت عليها وبذلك تم إرسالها إلى الأمم المتحدة كما أننا نقوم ببناء خط بحري رائع بين تركيا وليبيا والحمد لله”.

وشدد على أن تركيا ستستخدم حقوقها النابعة من القانون البحري الدولي والقانون الدولي في البحر المتوسط حتى النهاية، مؤكداً على مواصلتهم الاعمال في المتوسط عبر سفن التنقيب للإستمرار في البحث.

يشار إلى انه في 27 نوفمبر الماضي وقع الرئيس أردوغان مذكرتي تفاهم مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج حيث تتعلق المذكرتان بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس وتحديد مجالات الصلاحية البحرية.

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