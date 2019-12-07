لنقي: مذكرة التفاهم مع تركيا لا تحتاج لتصديق السلطة التشريعية

أكد عضو مجلس الدولة أحمد لنقي أنه لا يوجد سبب وجيه للاعتراض على مذكرة التفاهم الموقعة بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وتركيا.

وقال لنقي في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية “لا أرى سببا وجيها للاعتراض علي توقيع مذكرة التفاهم بين حكومة الوفاق والحكومة التركية في المجالين البحري والأمني لكونها مؤقتة لا تحتاج للتصديق عليها من قبل السلطة التشريعية” مضيفا أنه “يمكن تعديلها وحتى الانسحاب منها دون أي مسؤولية قانونية علي الطرف المنسحب”.

وأردف لنقي “أستهجن حقيقة الهجوم الذي شنته بعض الدول على الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا (حكومة الوفاق) وتهديدها بسحب الثقة منها دوليا ومحاولة فرض الوصاية عليها، بدلا من اللجوء إلى الطرق الدبلوماسية المتعارف عليها بين الدول لحل أي إشكالية تقع بينهم”.

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