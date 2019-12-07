امغيب: طرد اليونان لسفير الوفاق ستتبعه خطوات أكثر فاعلية من الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي

طبرق-العنوان

أكد عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، أن خطوة طرد اليونان، لسفير حكومة الوفاق، تعُد خطوة صحيحة، بسبب عجز السفير عن كشف تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة بين رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال امغيب في تصريحات صحفية، إن خطوة اليونان ستتبعها خطوات أخرى من دول متوسطية وغير متوسطية، متوقعًا أن تكون هناك خطوات أكثر فاعلية وقوة قريبًا من جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.

وأضاف امغيب، إن سلطات اليونان ربما ستقبل بتمثيل دبلوماسي للحكومة المؤقتة، لاسيما بعد دعوتها لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، لزيارة اليونان.

وكان وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، أعلن أمس الجمعة، طرد أثينا سفير حكومة الوفاق، محمد يونس المنفي، بسبب عدم تقديمه توضيحات حول مذكرة التفاهم بشأن تحديد المناطق البحرية بين طرابلس وأنقرة، مُبينًا أنه منح السفير الليبي مهلة 72 ساعة لمغادرة اليونان.