اخبار ليبيا الان

انتهاء المرحلة الثانية من حملة تجميل وسط مصراتة

تم النشر منذُ 53 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أعلنت بلدية مصراتة اليوم السبت انتهاء الجزء الأول من المرحلة الثانية لحملة تجميل وتزيين شارع رمضان السويحلي (شارع طرابلس) بوسط المدينة.
وبين المكتب الإعلامي لبلدية مصراتة أنه حملة تنظمها وتشرف عليها بلدية مصراتة، مشيرا إلى أنه تم طلاء جانبي الطريق، ابتداءً من عمارة التأمين حتى الإشارة الضوئية الثانية، على أن يتم إنهاء باقي الشارع بعد البدء في عملية تخطيط الإسفلت.
وأكدت البلدية أن هذا العمل يأتي بالتنسيق مع عدد من المؤسسات العامة، والتطوعية، ومفوضية مصراتة للكشافة والمرشدات، وحملة صدقة للعمل التطوعي، وبمشاركة من الجالية المغربية والسورية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك