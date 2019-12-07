انتهاء المرحلة الثانية من حملة تجميل وسط مصراتة

أعلنت بلدية مصراتة اليوم السبت انتهاء الجزء الأول من المرحلة الثانية لحملة تجميل وتزيين شارع رمضان السويحلي (شارع طرابلس) بوسط المدينة.

وبين المكتب الإعلامي لبلدية مصراتة أنه حملة تنظمها وتشرف عليها بلدية مصراتة، مشيرا إلى أنه تم طلاء جانبي الطريق، ابتداءً من عمارة التأمين حتى الإشارة الضوئية الثانية، على أن يتم إنهاء باقي الشارع بعد البدء في عملية تخطيط الإسفلت.

وأكدت البلدية أن هذا العمل يأتي بالتنسيق مع عدد من المؤسسات العامة، والتطوعية، ومفوضية مصراتة للكشافة والمرشدات، وحملة صدقة للعمل التطوعي، وبمشاركة من الجالية المغربية والسورية.

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