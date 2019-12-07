المذكرة البحرية بين الوفاق وتركيا تدخل حيز التنفيذ

طرابلس-العنوان

أعلنت تركيا، دخول مذكرة التفاهم مع حكومة الوفاق الليبية حول تحديد مجالات الصلاحيات البحرية بين البلدين حيز التنفيذ، وفق وكالة الأناضول التركية.

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ على الرغم من معارضة دول عدة خاصة اليونان وقبرص ومصر.

ووقعت حكومة الوفاق والحكومة التركية، في 27 نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم تنص أولهما على تحديد مناطق النفوذ البحري بين الطرفين، فيما تقضي الثانية بتعزيز التعاون الأمني بينهما.

وعلى خلفية توقيع هذه المذكرة، قررت اليونان أمس الجمعة، طرد السفير الليبي لديها تعبيرا عن غضبها على الاتفاق الذي أبرمته ليبيا مع تركيا لترسيم الحدود البحرية بينهما قرب جزيرة كريت اليونانية، وفق قولها.

وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس إن بلاده ملتزمة بحماية حقوقها السيادية بكل الوسائل القانونية الممكنة، مضيفا أن هذا بالتحديد هو الغرض من الشكوى المقدمة إلى لاهاي.

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي مولود شاويش أوغلو إن اتفاقية الحدود البحرية التركية مع ليبيا تهدف إلى حماية حقوق أنقرة بموجب القانون الدولي.

وأشار الوزير في مؤتمر صحفي، إلى أن بلاده لم تتمكن من الاتفاق على مثل هذه الصفقات مع بعض الدول الأخرى، لكن يمكنها القيام بذلك مستقبلا.