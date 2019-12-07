أردوغان: يجري العمل على تدشين خط بحري بين ليبيا وتركيا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم السبت أن العمل جارٍ على تدشين خط بحري بين تركيا وليبيا، لافتاً إلى أن نص الاتفاق المبرم بين البلدين أُرسل إلى الأمم المتحدة.

وبحسب جريدة الشرق الأوسط قال أردوغان خلال اجتماع لحزبه العدالة والتنمية في إسطنبول، “تم توقيع نص المذكرة بين تركيا وليبيا، وصادق برلماننا على الاتفاق المتعلق بتعيين حدود مناطق الصلاحية البحرية، وأنا أيضاً صادقت على المذكرة، وبذلك تم إرسالها إلى الأمم المتحدة”.

وشدّد الرئيس التركي على أن بلاده “ستستخدم حقوقها النابعة من القانون البحري الدولي والقانون الدولي في البحر المتوسط حتى النهاية” وأضاف: “نواصل أعمالنا في المتوسط عبر سفن التنقيب وسنواصل البحث” عن النفط والغاز.

وكان إردوغان قد وقّع في 27 نوفمبر الماضي مذكرتي تفاهم مع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، تتعلق الأولى بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مجالات الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.

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