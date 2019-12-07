الجيش يقصف قوات الوفاق بست غارات

أخبار ليبيا24

شنت مقاتلات السلاح الجوي اليوم السبت سلسلة من الغارات الجوية على قوات الوفاق بمختلف محاور العاصمة طرابلس.

وقالت شعبة الإعلام الحربي، إن سلاح الجو شن أكثر من ست غارات جوية على عدد من المواقع والتمركزات لقوات الوفاق بمحاور العاصمة. وتجددت الاشتباكات لليوم الثاني على التوالي في محور “الخلاطات” جنوبي العاصمة طرابلس.

من جانبها قالت عملية بركان الغضب التابعة لحكومة الوفاق، إن قواتها شنت هجوما على تمركزات الجيش الوطني بمحوري الخلاطات واليرموك. وأشارت إلى أن الهجوم جاء بعد تمهيد بالمدفعية الثقيلة وسرية الهاون التابعة لها.

وتتواصل المعارك في مختلف محاور العاصمة طرابلس منذ الرابع من أبريل الماضي في ظل سيطرة الجيش الكاملة على أجواء العاصمة وتقدمه الميداني المستمر في عدة محاور باتجاه وسط العاصمة.

ويطمح الجيش الوطني من خلال هذه العملية إلى إنهاء سطوة المجموعات المسلحة على العاصمة منذ سنوات والتي تشكل عائقا أمام توحيد مؤسسات الدولة وإعادة بنائها.

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