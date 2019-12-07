خارجية الوفاق تبحث سبل التعاون الفني مع قطر في مجال التعليم والصحة والاستثمار

ليبيا – ‎استقبل الأمين العام لوزارة الخارجية القطرية أحمد الحمادي بديوان الخارجية القطرية بالدوحة وكيل وزارة خارجية الوفاق للشؤون الفنية محمود خليفة التليسي.

الجانبين ناقشا وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لخارجية الوفاق أطر التعاون الفني بين البلدين من خلال سرد الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بينهما.

وأكد التليسي على تعزيز التعاون الفني في مجال التعليم والصحة والاستثمار وغيرها من البرامج ذات الإهتمام المشترك.

ويشار إلى أنه حضر اللقاء القائم بأعمال السفارة الليبية في قطر سالم محمد كريم.

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