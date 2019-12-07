باشاغا: الاتفاق التركي سيُقوي حكومة الوفاق

قال وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، إن حكومة الوفاق تركت المجال للدول الداعمة للجنرال خليفة حفتر، “كي تتراجع عن موقفها،” موضحًا أنه “لهذا السبب لم تتخذ الوفاق موقفًا معاديًا لهذه الدول.”

وفي بيان صحفي أضاف أن زيارته الأخيرة لقطر “كانت ناجحة،” موضحًا أنه سيطور علاقته معها، ومع تركيا لإنجاح ما وصفه “بـالتحالف.”

وتابع باشاغا، أن مذكرة التفاهم مع تركيا، ستقوي حكومة الوفاق، وستعزز قدراتها في صد قوات حفتر عن طرابلس، قائلا “سنطور اتفاقيتنا مع تركيا بما يعزز حقنا المشروع في الدفاع عن أنفسنا، وستكون عائد خير على ليبيا.”

وزير الداخلية أردف أن الاتفاقية الأمنية مع تركيا، كانت في إطار تطوير المجال الأمني تدريبًا وتبادلاً لأمن المعلومات ومكافحة الهجرة غير الشرعية.

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