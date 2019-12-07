هيئة مشائخ وأعيان ليبيا تطالب بوقف التدخل التركي في شؤون البلاد

قالت الهيئة الوطنية لمشائخ وأعيان ليبيا إن الاتفاقية الموقعة بين تركيا وحكومة الوفاق غير شرعية، وتحتاج موافقة مجلس النواب، مؤكدة رفضها التام لهذه الاتفاقية.

كما رفضت الهيئة في بيان لها التدخل التركي في شؤون ليبيا، معتبرة إياه تهديدا حقيقيا وانتهاكا صارخا لسيادة الدولة، واعتداء كاملا على صلاحيات مجلس النواب، وداعية الجامعة العربية لوقف هذا الاعتداء، كما طالبت الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن والمجتمع الدولي بوقف التدخل التركي في ليبيا، والذي يصب في مصلحة المليشيات والمتطرفين ولا يخدم مصلحة الشعب الليبي.

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