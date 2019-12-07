“AFP”: مراكز الإيواء في ليبيا تُشبه السجون سيئة السمعة

بعد عام من افتتاح الأمم المتحدة في ليبيا مركزا بديلاً لإيواء المهاجرين غير القانونيين كآخر مكان آمن لهم قبل إعادة توطينهم في بلدان أخرى، باتت المنظمات ترصد اكتظاظا في هذا المركز ويُشبهونه بالسجون سيئة السمعة.

وبات المركز مكتظا بما يقرب 1200 مهاجر أي ضعف العدد الذي بني من أجله ناهيك عن انتشار مرض السل الذي وصلت حالات الإصابة به للعشرات مع تردي الخدمات الصحية والبيئة فيه.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن الأمم المتحدة عجزت عن إيجاد حلول بديلة لهؤلاء وقدمت لنزلاء المركز ما يعادل 112 دولار لكل منهم للمغادرة محذرة من أن المواد الغذائية وحصص الإعاشة الطارئة، ستنقطع في الأول من يناير القادم عن الوافدين الجدد.

وكانت أوروبا قد ضخت ما يقرب من 425 مليون يورو إلى ليبيا منذ عام 2016 لمنع المهاجرين من الوصول إلى شواطئها لتحسين ظروفهم في البلاد. وتدير الأمم المتحدة عملية إغاثة واسعة داخل ليبيا، حيث سجلت 40،000 لاجئ وطالب لجوء، يتواجد 6000 من بينهم داخل مراكز الاحتجاز.

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