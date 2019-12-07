حضور مميز لرائدات الكشافة الليبية في ودان‎

اختتمت بمدينة ودان في بلدية الجفرة اعمال الاجتماع الموسع لرواد كشافة ومرشدات ليبيا بحضور 17 مفوضية شكل العنصر النسائي حضورا مميزا بمشاركة 11 رائدة في العمل الكشفي .

وقالت فاطمة قنون المرشدة الاولى بفوج كشاف ودان لمراسل بوابة افريقيا بالجفرة بان الاجتماع تخللته مناشط جانبية متنوعة واهمها الزيارات الميدانية والجولات التي شملت معهد المهن الشاملة الخاص بالعنصر النسائي حيث اطلعن على اهم قسم فيه الخاص بتعليم الخياطة والتطريز والحياكة والدور الذي يقوم به للتأهيل الفني في هذا الجانب بما يضمه من معدات خاصة بهذا الشأن ..

وكذلك قسم التمريض التأهيلي لتعليم الاسعافات الاولية .. وشملت الزياارة منارة تعليم القرآن الكريم وتحفيظه وهي خاصة بالعنصر النسائي . والمعالم الاثرية التاريخية والسياحية والمسجد العتيق ومزارع النخيل المنتجة للتمور .. والتعرف على عددا من نساء ودان وعلى رأسهم اول مدرسة واول محامية واول قاضية .وطالبت قنون نساء وفتيات الجفرة في هون وسوكنة وودان وزلة والفهاء للانخراط في العمل الكشفي لما له من دور يلعبه في الاعتماد والثقة بالنفس وكل شئ ايجابي بعيدا عن السلبيات ..

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