الحويج للخارجية الروسية: الليبيون يرفضون مذكرة التفاهم مع تركيا

التقى وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبد الهادي الحويج نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس الروسي الى الشرق الاوسط وشمال أفريقيا مخيائيل بوغدانوف.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة أنه جرى خلال اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الخارجية الروسية اليوم السبت التباحث حول مذكرة التفاهم الموقعة بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج وتركيا.

وعبر الحويج عن رفض الليبيين لمذكرة التفاهم، كما تم توضيح رؤية الحكومة الموقتة لمرحلة ما بعد تحرير العاصمة طرابلس، وجرى التطرق لمؤتمر برلين وتطلعت الشعب الليبي في لأن يكون الحل بأيدي الليبيين أنفسهم وأن لا تكون الحلول مستوردة.

وشدد الحويج على حق الليبيين في العيش على أرضهم بحكومة واحدة وموحدة وقوية ، وأمن واستقرار، وجيش وطني يحمي الدستور والحدود ويصون كرامة المواطنين، ومؤسسات مالية قوية تكون عون للاقتصاد الليبي.

كما تطرق الاجتماع إلى سبل تطوير التعاون الثنائي عبر إقامة منتدى اقتصادي ليبي روسي ودعوة الشركات الروسية للمشاركة في إعادة إعمار المدن الليبية التي دمرتها الجماعات الإرهابية المتطرفة، والدعوة إلى إعادة افتتاح قنصلية الاتحاد الروسي في بنغازي، كما تم مناقشة الاستفادة من الخبرات الروسية في مجال الزراعة والإسكان والمرافق، والعمل على البدء في خط سكة الحديد الرابط بين سرت وبنغازي، والعمل على التوأمة بين المعهد الدبلوماسي في كلا الوزارتين .

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