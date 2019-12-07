مصدر عسكري يؤكد إسقاط طائرة حربية للجيش في محور اليرموك

أخبار ليبيا24

أكد مصدر عسكري لأخبار ليبيا 24 سقوط طائرة تابعة للجيش الوطني في محيط محور اليرموك جنوبي العاصمة طرابلس بعد تنفيذها لعدة غارات على قوات الوفاق المتمركزة في المحور.

وكانت قوات الوفاق، قد قالت مساء اليوم السبت، إنها أسقطت طائرة حربية تابعة للجيش الوطني فوق محور اليرموك.

وأفادت عملية بركان الغضب قوات الوفاق أسقطت طائرة حربية من نوع ميغ 23 تابعة للجيش الوطني في محيط محور اليرموك. هذا ولم يعرف بعد مصير قائد الطائرة.

وأظهرت صور، اطلعت عليها أخبار ليبيا24 جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، اشتعال النيران في حطام يبدو أنه للطائرة الحربية.

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