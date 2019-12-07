تونس: هناك جهد دولي لتسوية سياسية في ليبيا ونسعى في هذا الاتجاه

أكد كاتب الدولة للشؤون الخارجية المكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية التونسية، صبري باش طبجي، اليوم السبت، أن هناك جهد دولي للتوصل إلى حل أو تسوية سياسية في ليبيا وتونس تسعى في هذا الاتجاه.

وقال الوزير، في حديث لوكالة “سبوتنيك” على هامش مؤتمر حوارات المتوسط الذي يعقد في روما، “في الأيام القادمة سيعقد مؤتمر برلين حول ليبيا، هناك جهد دولي للتوصل إلى حل أو تسوية سياسية في ليبيا وتونس كأغلب بلدان الجوار تسعى في هذا الاتجاه”.

وشدد طبجي على أن ” تونس تؤمن بأن الحل في ليبيا لا يمكن أن يكون إلا حلا سياسيا، قلنا منذ اليوم الأول أنه من المفيد أن نترك الليبيين أنفسهم يبحثون عن حلول اندماجية بين الليبيين، ويقلص التدخل الخارجي، ليبيا تحتوي على موارد وثروات اقتصادية وخاصة احتياطات من البترول، والنفط هامة ومع الأسف التدخلات الأجنبية خاصة على هذه الموارد”.

وتعيش ليبيا في حالة من الفوضى منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي في عام 2011، وانقسمت منذ عام 2014 إلى قوتين متنازعتين، إحداهما في العاصمة طرابلس، يرأسها فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، وهي الحكومة المعترف بها أمميا ودوليا.

والقوة الثانية في شرق ليبيا، بقيادة المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية، التابع للبرلمان الليبي برئاسة عقيلة صالح ورئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني.

وفي إبريل/ نيسان شنت قوات الجيش بقيادة حفتر هجوما لاستعادة السيطرة على العاصمة طرابلس ما زالت معاركها مستمرة إلى الآن، وأسفرت عن آلاف القتلى والجرحى والنازحين.