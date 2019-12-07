انقطاع الكهرباء على منطقة السواني بعد سرقة نحو 1400 متر من الأسلاك

أخبار ليبيا24

أعلنت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء اليوم السبت أن مجموعة مجهولة قامت صباح اليوم بسرقة أسلاك مسافة ( 600) متر على خط القماطي 11 ك.ف فرعية الورفلي من 30 إشبيلية.

وأوضحت الدائرة أن الأسلاك المسروقة تغذي حوالي (22) محول مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي على المواطنين القاطنين بمنطقة السواني بالقرب من مثلث إشبيلية.

وأكدت الدائرة أنه تم أيضًا سرقة أسلاك مسافة (800) متر على خط عبد الكبير فرعية الإطارات من 30 إشبيلية الذي يغذي حوالي (6) محولات بالإضافة إلى كسر عمود الكهرباء جراء السرقة.

وأفادت دائرة الإعلام بالشركة أن هذه السرقة أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي على المواطنين القاطنين بالأربعة الشوارع شيل إشبيلية.

وأضافت أن دائرة التشغيل بإدارة توزيع سهل الجفارة قامت على الفور بإعادة التغذية للمناطق التي انقطع عنها الكهرباء عن طريق مصادر بديلة.

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