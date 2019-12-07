شركة البريقة: إيقاف العمليات التشغيلية بمستودع طرابلس نتيجة الاشتباكات

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط إيقاف العمليات التشغيلية بمستودع طرابلس نتيجة ازدياد وتيرة الاشتباكات المسلحة.

وقالت شركة البريقة عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” إن “اشتداد وتيرة الاشتباكات والقصف العشوائي اليوم السبت ..أصبح يهدد حياة المستخدمين الأمر الذي ترتب عليه إيقاف العمليات التشغيلية وتفعيل خطة الإخلاء بالمستودع” موضحة أنها اضطرت لتفعيل خطة الإخلاء التام حرصاً على سلامة المستخدمين “واتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات أمن وسلامة للحفاظ على الإنشاءات التابعة للشركة من خلال خطة طوارئ القطاع والتنسيق مع شركات القطاع”.

وأكدت الشركة أن “الوقود متوفر وعملية تزويد المحروقات تسير بشكل اعتيادي من ميناء طرابلس البحري” مشددة على “أن توزيعات الغاز مستمرة من مستودع الهاني”.

وأوضحت الشركة “أن إمدادات المحروقات من الخارج مستمرة من خلال المؤسسة الوطنية للنفط وفق برنامج التوريد المعد سلفا لهذا الشهر”.

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